Единый реестр профессиональных репетиторов

Недавно впервые в России создан Единый реестр профессиональных репетиторов (ЕРПР), который является единым общероссийским электронным ресурсом, где регистрируются только репетиторы, которые имеют звание «Профессиональный репетитор». Зарегистрироваться в ЕРПР может любой репетитор, окончивший курсы повышения квалификации по программе «Профессиональный репетитор и учитель в цифровой образовательной среде», прошедший добровольную общественную сертификацию с присвоением звания «Профессиональный репетитор». Таким образом, для регистрации в ЕРПР репетитор к заявлению должен приложить только копию сертификата о присвоении звания «Профессиональный репетитор».

После регистрации в ЕРПР профессиональному репетитору выдается свидетельство о регистрации с указанием регистрационного номера, а также ему создается личный виртуальный кабинет, который одновременно является индивидуальным Web-сайтом репетитора и имеет свой доменный адрес.

Доступ к информации в ЕРПР открыт для всех желающих. Это означает, что любой учащийся или родитель может зайти на сайт и проверить, зарегистрирован ли в ЕРПР интересующий репетитор. Если репетитор зарегистрирован, то однозначно понятно, что у этого репетитора все в порядке с репутацией. В настоящее время довольно часто в обществе обращается внимание на важность защиты прав и интересов учащихся и добросовестных репетиторов. В обществе все более актуальным становится запрос на профессиональных репетиторов. Закономерным итогом этих тенденций будет то, что уже в скором будущем любой учащийся, прежде чем заключить договор с репетитором, будет проверять, есть ли он в этом реестре профессиональных репетиторов.

Регистрация в Едином реестре профессиональных репетиторов позволит добросовестным репетиторам без лишних усилий подтвердить свой статус и получить конкурентное преимущество перед случайными людьми, пробующими себя в репетиторском деле, или недобросовестными репетиторами.

Включение в «Единый реестр профессиональных репетиторов» (ЕРПР) помимо статуса дает репетитору целый ряд практических преимуществ.

Репетитору будет невыгодно не иметь звания «Профессиональный репетитор» и не зарегистрироваться в ЕРПР.

Репетитор, который не получит звание «Профессиональный репетитор» и не будет зарегистрирован в ЕРПР, уже в ближайшее время не сможет конкурировать с профессиональными репетиторами и практически может лишиться заказов. Кроме того, он рискует иметь славу недобросовестного репетитора, а при наличии жалобы вообще стать объектом журналистского расследования.

В рамках оказываемой поддержки «Национальная цифровая репетиторская и школьная образовательная система» бесплатно предоставляет широкий перечень возможностей для репетиторов и учителей, а именно:

Получить грантовую поддержку на конкурсной основе в размере до 1 млн руб. на разработку видеокурсов.

Пройти обучение на курсах повышения квалификации по программе «Профессиональный репетитор и учитель в современной цифровой образовательной среде».

Пройти обучение на курсах профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

Пройти добровольную общественную сертификацию и получить почетное звание «Профессиональный репетитор» и «Профессиональный учитель в современной образовательной среде».

Зарегистрироваться в Едином реестре профессиональных репетиторов (ЕРПР).

В процессе регистрации репетитору и учителю создается личный виртуальный кабинет, который одновременно является онлайн-школой и индивидуальным веб-сайтом и имеет свой доменный адрес, что позволяет репетитору и учителю проводить свою рекламную кампанию, продвигая индивидуальный веб-сайт, используя маркетинговую стратегию Национальной цифровой репетиторской и школьной образовательной системы, а самое главное – оказывать образовательные услуги через свой личный кабинет (веб-сайт), используя весь потенциал Национальной цифровой репетиторской и школьной образовательной системы, в том числе систему дистанционного обучения, включая систему вебинаров.

Организовать на самом современном уровне дистанционное обучение, используя профессиональные платформы и системы вебинаров.

Создавать свои онлайн-видеокурсы, используя соответствующие ресурсы, и в том числе профессиональные телемультимедийные студии Национальной цифровой репетиторской и школьной образовательной системы.

Разместить авторские онлайн-видеокурсы на портале и зарабатывать на просмотрах до 3 млн руб. в месяц.

Получать в десятки раз больше дохода, оказывая более качественно и эффективно свои образовательные услуги, используя самые продвинутые технологии дистанционного обучения, существенно увеличив за счет этого число учащихся.

Создавать презентации нового, более высокого уровня и в том числе в формате 3D, используя новейшие технологии Национальной цифровой репетиторской и школьной образовательной системы.

Разрабатывать тесты и проводить тестирование своих учащихся на разных этапах подготовки, используя систему тестирования Национальной цифровой репетиторской и школьной образовательной системы.

Оказывать платные консультации, размещая свои предложения в Единой консультационной системе.

Размещать свои книги, статьи и рефераты в Электронной библиотеке системы.

Общаться и решать определенные вопросы в рамках закрытой профессиональной социальной сети и многое другое.

Таким образом, пройдя регистрацию в Едином реестре профессиональных репетиторов и воспользовавшись вышеизложенными возможностями, репетиторы и учителя без каких-либо материальных затрат смогут перестроиться и начать обучать на новом более качественном уровне. Это позволит на современном уровне организовать дистанционное обучение, используя профессиональную платформу и систему вебинаров, и более доступно и понятно объяснять новый материал в формате видео, что существенно увеличит его усвоение учащимися. Самое главное, при этом будут учитываться интересы учащихся, меньше будут нарушаться их права, что также позволит им получать более качественное образование. Регистрация в Едином реестре профессиональных репетиторов позволяет защитить права учащихся и обезопасить их от взаимодействия с репетиторами, имеющими судимость или наркозависимость и тем более психические отклонения.

Однако некоторые репетиторы не изъявляют желания пройти регистрацию в Едином реестре профессиональных репетиторов. В этом случае, видимо у такого репетитора есть, что скрывать от общественности. Репетитору для регистрации в Едином реестре профессиональных репетиторов не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и наличие у него педагогического образования, а значит, есть более веские причины для невозможности пройти такую регистрацию, и репетитору есть, что скрывать. В этом реестре не имеют возможности зарегистрироваться только те репетиторы, которые не могут предоставить справки об отсутствии судимости, и о том, что не состоят на учёте у психолога и нарколога. Отсюда следует, что репетитор наверняка хочет скрыть свои юридические или медицинские проблемы, из-за чего ему невозможно получить эти справки. Если это так, то в соответствии с действующим законодательством, такой репетитор не имеет права заниматься педагогической деятельностью, и он может представлять определённую угрозу учащимся. В такой ситуации общественность не может остаться в стороне, делая вид, что этого не замечает, а должна принять самые решительные меры, чтобы обезопасить учащихся. В таких случаях должна подключиться служба Народного контроля, и обеспечив журналистское расследование, установить истинную картину, а затем, если требуется, принять все необходимые меры, чтобы обезопасить учащихся, обеспечивая открытость и гласность по мере необходимости, подключая к этой проблеме соответствующие органы.

Таким образом, если репетитор не зарегистрируется в Едином реестре профессиональных репетиторов до 1 сентября 2020 г.,., но пожелает заниматься репетиторской деятельностью, то ему придётся доказывать общественности, и в том числе, Народному контролю, что он не нарушает закон, имеет право заниматься образовательной деятельностью в соответствии с российским законодательством и не имеет судимости, а также не состоит на учёте у психиатра и нарколога.

Чтобы обезопасить себя от случайного выбора репетитора, имеющего ограничения для занятия педагогической деятельностью, т.е. имеющего судимость или психические отклонения, или являющегося наркозависимым, уже с 1 сентября 2020 г. учащиеся должны будут выбирать репетитора только из Единого реестра профессиональных репетиторов, а репетиторы, которые не будут зарегистрированы в этом реестре, окажутся невостребованными на рынке репетиторских услуг.

В целом подход к репетиторам в рамках этого проекта характеризует лозунг «Не умеешь – научим, не можешь – поможем, не хочешь – заставим». Так, действительно в рамках данного проекта, если репетитор:

– не умеет осуществлять качественное дистанционное обучение, используя современные профессиональные технологии, то его обучат на курсах повышения квалификации, и он получит необходимые знания, навыки и компетенции;

– не может организовать качественное дистанционное обучение из-за неимения доступа к использованию современных цифровых образовательных технологий, то ему будет предоставлено все необходимое, включая профессиональные системы дистанционного обучения и вебинаров;

– не хочет оказывать качественные услуги, используя современные цифровые образовательные технологии, хотя это все ему предоставляется бесплатно, то его заставят перестроиться, реализовывая принципы открытости и гласности с участием Первого федерального интернет-телевидения. Если о недобросовестности и некачественных заслугах этого репетитора будут знать все, то он будет вынужден будет или перестроиться и начинать оказывать качественные услуги или уйти с рынка репетиторских услуг, так как не будет учащихся, желающих у него обучаться.

Таким образом, этот лозунг характеризует реальный подход к репетиторам и учителям в рамках этого проекта.